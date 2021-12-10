برلمانی ایراني: تعود انعدام ثقة ايران بالغرب الى تصرفاته

العالم - ايران

واشار عباس مقتدايي في تصريح لوكالة ارنا اليوم الجمعة الى الجولة الجديدة من مفاوضات الغاء الحظر و اضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بما ورد في الاتفاق النووي و الولايات المتحدة الامريكية هي التي نكثت العهد بانسحابها من الاتفاق كما ان الدول الاوروبية و الغرب لم يلتزموا بتعهداتهم.

واوضح ان الطرف الاخر لم يكن لديه برنامج محدد خلال المفاوضات التي جرت الاسبوع المنصرم و ان عدم ثقة ايران بالغرب يعود الى الحقائق على الارض و تصرفات الغرب خلال السنوات الاخيرة مؤكدا انه على الجانب الاخر ان يثبت انه جاد في المفاوضات.

وتابع ان ايران اعلنت ارادتها الجادة في اعلى المستويات للتوصل الى الاتفاق خلال هذه الجولة من المفاوضات كما اعلنت بصراحة انها تستمر في هذا الموقف في حال ضمان مصالح الشعب الايراني.

ومضى يقول ان ايران مستعدة للتعاون الدولى ولكن التعاون يجب ألا يكون احادي الجانب ويضمن مصالح الشعب الايراني.