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رئيس هيئة الحشد الشعبي: تلاحم القوات المسلحة انتج نصرا فريدا على "داعش"

رئيس هيئة الحشد الشعبي: تلاحم القوات المسلحة انتج نصرا فريدا على
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن التلاحم بين صفوف القوات المسلحة انتج نصرا فريدا على "داعش" واعطى درسا بليغا بالارادة الصلبة.

العالم - العراق

وقال الفياض خلال كلمة له في الذكرى السنوية بالنصر على "داعش"، "في هذا اليوم الذكرى الرابعة ليوم النصر على "داعش" ذلك النصر المؤزر الذي تحقق بسواعد أبناء الرافدين الذين قدموا وسطروا أروع الدروس في ميادين التضحية والفداء دفاعا عن الدين والعرض والوطن وعن المقدسات وعن إرث تاريخ هذا الشعب الكريم الذي يواجه التحدي بكل شجاعة وبسالة".

واضاف: "هذا التحدي الذي استفز كل العراقيين وحمل مرجعيتنا العليا لسماحة السيد السيستاني حفظه الله على اصدار فتوى الجهاد الكفائي التي انطلق بها حشدنا الباسل وقام بمؤازرة كل أبناء قواتنا المسلحة والتحرك نحو ميادين القتال وكان لهم تلك الصولة الكبرى التي عززت نصر العراقيين".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي: "في هذا اليوم نستذكر شهداءنا الكرام الأبطال شهداء الوطن وشهداء القوات الأمنية جميعا الذين قادوا وسطروا وعملوا ودربوا وهيئوا كل الفرص لهذ النصر المؤزر الكريم فلهم كل الاعتزاز والوفاء وان شاء الله نسير على ذات الخط خط التضحية والفداء والشهادة في سبيل الدفاع عن العزة والكرامة ".

واشار الى ان كل قواتنا الأمنية وجيشنا الباسل وقوات وزارة الداخلية الشرطة الإتحادية جهاز مكافحة الإرهاب المؤسسات الأمنية المختلفة كلها أسهمت كلا من موقعه في رسم معالم هذا النصر العراقي المؤزر والذي من خلاله استطاع العراق إعادة هيبة هذا البلد وكرامته ووحدته.

ولفت الفياض الى ان تجربة "داعش" افرزت نمط التلاحم والتعاون والتكاتف بين قواتنا المسلحة والتي عجزت عنها الكثير من الدول ولكن تحقق بالعراق وبذلك استطاعوا ان يحققوا النصر وينهضوا بهذا العبء الكبير الذي تنأى به دول كبرى وأكبر المؤسسات وكان العالم يتحدث عن سنين طويلة حتى نستطيع هزيمة داعش ولكن بجهود وسواعد الابطال وقيادة المرجعية الرشيدة وتضحيات العراقيين تحقق النصر وهزم "داعش".

وبين ان "تجربة الحشد الشعبي تجربة فريدة جمعت بين المنجز العسكري الكبير وهزيمة قوة كبرى قوة خططت لحرب من نمط جديد وغير تقليدية استطاعت هزيمة دول ومقدرات كبيرة جدا ولكن ارتطمت بالصخرة الصلبة وهي عزيمة وإرادة العراقيين وأيضا المنجز الكبير في خلق تلاحم عراقي فردي في مواجهة التحديات الكبيرة من الاختناق الطائفي والاختناق القومي وكل الاختناقات المحلية التي كانت سائدة بالساحة" .

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