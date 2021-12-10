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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
إحياء ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس
رئيس الوزراء اللبناني يقول على فيس بوك إنه طلب دعما من مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل
كبير المفاوضين الايرانيين:الخلافات بشأن الحظر مرهونة بالإرادة الجادة والاستعداد للطرف الآخر لإلغاء الحظر وآنذلك بامكاننا اتخاذ خطوات بهذا الصدد
بوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية
طهران: حريصون على المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين والتعبير عن تضامننا مع بكين التي كانت هدفا لحملة تخريبية
الخارجية الإيرانية: على الجميع إدانة تسييس الرياضة سواء كانت "المقاطعة الديبلوماسية" او حرمان الفرق الايرانية من الوصول الى الموارد المالية
مراسلة العالم: الرئيس التونسي قيس سعيد يعتبر في بيان ان دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به لانه لا مشروعية له
أ ف ب: غوتيريش سيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بكين الشتوي رغم مقاطعة دول عدة
أ ف ب: ماكرون يعتبر أن المقاطعة الدبلوماسية فقط لأولمبياد بكين ستكون "رمزية"
العميد سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية من تنفيذ عملية اعتراض لطائرة حربية تابعة لسلاح الجو السعودي في مأرب وأجبرتها على مغادرة الأجواء
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-12-2021
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الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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