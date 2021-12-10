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الشطري يتعهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه العراق

الشطري يتعهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه العراق
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، العهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه البلد.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للشطري في بيان: إن"رئيس جهاز الأمن الوطني هنأ العراقيين بذكرى النصر على الإرهاب حيث نستذكرُ بكل فخر واعتزاز ذكرى النصر الرابعة على عصابات "داعش" الإرهابية بعد ملحمة وطنية خالصة سطر فيها أبناء بلدنا العزيز أروع صور التضحية والفداء والشجاعة".

وأضاف أن"هذه المناسبة التي تزامنت مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية نُجدد العهد بإكمال مسيرة الانتصار عبر الاستعداد التام لمواجهة ايِ تحدياتٍ أو محاولاتٍ إرهابية تواجهُ شعبنا وبلدنا،فتحيةً لكل مقاتل عراقي حمل السلاح دفاعاً عن ارضه".

وتابع:"تحية لأرواح الشهداء وعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى الذين حفظوا العراق ارضاً وشعبا".

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