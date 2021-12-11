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مصدر ايراني مطلع: ايران تسجل أول انتصار بمفاوضات فيينا

مصدر ايراني مطلع: ايران تسجل أول انتصار بمفاوضات فيينا
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر ايراني مطلع تراجع الترويكا الاوروبية (المانيا بريطانيا فرنسا) عن مواقفها الاخيرة ودخولها طاولة مفاوضات فيينا بهدف دراسة مقترحات ايران وعدّها انتصارا لطهران.

العالم - ايران

وقال المصدر، في تصريح لوكالة فارس الجمعة، إن الترويكا الاوروبية موقّعة الاتفاق النووي والتي أبدت مواقف سلبية تجاه مقترحات ايران في المفاوضات، تراجعت عن مواقفها ودخلت في التفاوض حول المقترحات.

وعدّ هذا السلوك أول انتصار لايران في معركة مفاوضات فيينا، موضحاً: ان الاطراف الغربية باتت مقيدة بمبادرة ايران ورضخت بقبول الأمر الواقع.

ولفت الى جهود الترويكا الاوروبية، خلال هذه المدّة، بهدف وضع العقبات على طريق المفاوضات بهدف نيل أهداف تتمثل بكسب النقاط من الصين وروسيا وايران والاتحاد الاوروبي.

ونوه الى ان انباءً ترددت عن إبداء الاتحاد الاوروبي لعدم رضاه حيال الضغوط التي مارستها الترويكا الاوروبية.

واشار الى ان الاطراف الغربية باتت تفكر في مسار المفاوضات أكثر من الرضوخ لاملاءات اميركا عقب فشلها في تصعيد الضغوط والتهديدات ضد ايران.

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