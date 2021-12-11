طهران تؤكد ضرورة تجنب اي تغييرات جيوسياسية بالمنطقة

العالم - ايران

وقال حقيقيان في تصريح ادلى به لمراسلي "ارنا" والاذاعة والتلفزيون الايرانية مساء الجمعة في ختام اجتماع التعاون بين دول القوقاز بصيغة "3+3" من دون جورجيا، الذي عقد في موسكو: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم هذه الصيغة تؤكد على التعاون الاقليمي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والترانزيت وكذلك احترام وحدة اراضي الدول وتجنب اي تغييرات سياسية في المنطقة.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد احد المبادرين والمقترحين الرئيسيين لهذه الصيغة، وقال ان هذه الصيغة تاتي في سياق السياسات الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: اننا نعتقد بان المشاكل والتحديات والخلافات الداخلية في المنطقة يجب حلها وتسويتها من قبل دول المنطقة نفسها وبناء عليه فاننا نشارك فيها وندعمها بصورة فاعلة.

وصرح بان المشاركين في الاجتماع شرحوا مواقف دولهم بهدف ارساء السلام والاستقرار المستديم والتنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

يذكر ان اجتماع مجموعة "3+3" الذي عقد في موسكو شارك فيه مساعدو الخارجية لدول الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان وارمينيا وروسيا وتركيا من دون جورجيا.