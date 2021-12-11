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غدا .. الرئيس الايراني يقدم للبرلمان مشروع الموازنة العامة

غدا .. الرئيس الايراني يقدم للبرلمان مشروع الموازنة العامة
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

يقدم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لمجلس الشورى الاسلامي، غدا الاحد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022.

العالم - ایران

وسيلقي كلمة آية الله رئيسي لمدة ساعة واحدة في الجلسة العلنية بالمجلس، يتحدث حول مشروع قانون الموازنة العامة ومختلف قضايا البلاد.

وامام نواب مجلس الشورى الاسلامي 50 ساعة و10 ايام عمل لتقديم مقترحاتهم حول مشروع قانون الموزانة للجان البرلمانية المختصة التي عليها دراسة كافة الابعاد وإحالة القانون الى لجنة المواءمة التي تضم 9 اعضاء من لجنة التخطيط والموازنة و3 من كل لجنة برلمانية أي مجموعهم 45 نائبا.

وبعد اجتيار عدة مراحل قانونية، يتم مناقشة المشروع في جلسات علنية لمدة 3 اسابيع وطرحه للتصويت النهائي.

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