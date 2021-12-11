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قاووق : سفارة أميركا في بيروت تدير معركة الإنتخابات النيابية القادمة!

قاووق : سفارة أميركا في بيروت تدير معركة الإنتخابات النيابية القادمة!
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله البناني ​​الشيخ نبيل قاووق​، أن ​السفارة الأميركية​ اليوم هي التي تدير بنفسها معركة ​الإنتخابات النيابية​  القادمة  في لبنان بالتمويل والتحالفات والحملات الإعلامية المدفوعة الثمن.

العالم _ لبنان

وفي كلمة له من حسينية بلدة ديرقانون النهر في جنوب لبنان قال لأنها تريد مجلساً يكون منصة لإستهداف المقاومة، ولجر لبنان إلى ركب التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مشدداً على أن الواجب الوطني والأخلاقي لحزب الله يفرض علينا أن نكون جنباً إلى جنب مع حلفائنا في المعركة الإنتخابية النيابية لأجل إسقاط وإفشال الأهداف الأميركية في هذه الإنتخابات

واضاف أن لبنان مستهدف بسياسةأميركية هدّامة تحمي حيتان النظام الإقتصادي الفاشل، والفاسدين في النظام المصرفي الفاشل، وتتآمر على قوة لبنان في مواجهة الكيان الإسرائيلي​.

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