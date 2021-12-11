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جدية ایران امام التلاعب الامريكي

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أظهرت ايران في مباحثات فيينا جدية ورغبة واضحة في التوصل الى اتفاق، مع التأكيد والتجديد ان المطلب الايراني مطلب لايتغيير ولا يخضع لاي مساومة، وهو الغاء الحظر الكامل عن إيران وعلى الطرف الاخر ان يظهر جديته ازاء هذا الامر.

العالم - انقلاب الصورة

وبينما ترى ايران في العقوبات عقبة قد تنسف المسار برمته ولا تعتبر نفسها خارج الإتفاق بل واشنطن هي من انسحبت منه وعليها العودة اليه، لكن الاميركان يستعملون لعبة التضليل والتشويه والعرقلة، في مباحثات فيينا، وذلك عبر فرض حظر جديد على شخصيات ايرانية، رغم ان الشرط الاساسي لايران في مباحثات فيينا هو الغاء الحظر الكامل عنها.

وردا على الحظر الاميركي على الشخصيات عسكرية وامنية ايرانية قال النطاق باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان واشنطن لن تتوقف عن فرض عقوبات على ايران رغم الانخراطفي محادثات فيينا واضاف في تغريدة له ان واشنطن فشلت في فهم ان الضغط الاقصى واحداث اختراق دبلوماسي امران متعارضان ودافع عن مقترحات ايران في فيينا.

مع كل هذا الصلف الاميركي والعنجهية الاميركية والتلاعب الاميركي والتحايل الاميركي ايران اظهرت اكثر من جدية في مباحثات فيينا.

وقال على باقركني: قدمنا مسودتين الى الطرف المقابل الاولى وجهة نظر ايران بشأن الغاء الحظر الاميركي والمسودة الثانية حول الاجراءات النووية الايرانية ويتعين على الطرف المقابل دراسة المسودتين واعلان استعداده لخوض مفاوضات جادة مع ايران حول نص هاتين المسودتين.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5941938

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جدية ایران امام التلاعب الامريكي

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