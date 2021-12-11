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دولة القانون: حصول تفاهمات واتفاقات للتخلص من الانسداد السياسي

دولة القانون: حصول تفاهمات واتفاقات للتخلص من الانسداد السياسي
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، فراس المسلماوي، السبت، حصول تفاهمات واتفاقات على مستوى الافراد والكتل السياسية للتخلص من الانسداد السياسي الحاصل، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد بدء مفاوضات مع ثلاث جهات سياسية.

العالم-العراق

وقال المسلماوي ان “هناك تفاهمات واتفاقات حصلت على مستوى الافراد والكتل وحققت مراحل في طور ايجاد حل للانسداد السياسي الذي حصل بعد اعلان نتائج الانتخابات”.

واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه تفاهمات مع كتلة عزم، وشكلنا لجنة تفاوضية للتفاهم والبدء بالحوارات بعد انقضاء مرحلة الملاحظات على الانتخابات وما افرزته العملية الانتخابية”.

واشار المسلماوي الى ان “الايام المقبلة ستشهد جلسات وتفاهمات مع جميع الشركاء من الكرد وكتلة عزم والمستقلين كـتحالف العراق المستقل الذي زار كتلة دولة القانون مؤخرا”.

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