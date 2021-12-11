هل لازال قرداحي متمسكا بموقفه حول العدوان على اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص" وبسؤاله فيما لو عاد به الزمن الى قبل اغسطس2021، قبل تلك المقابلة الشهيرة هل سيعيد نفس الرأي فما لو تم سؤاله عن حرب اليمن؟

اكد قرداحي قائلا:""نعم سأعيد نفس الكلام، لانني لم اقل شيئا فيه اساءة لاي احد، وانا كنت اتكلم بكل حسن نية، الحملة التي شنت علي هي بسبب العبارة التي قلتها، بدأت من لبنان، لو لم تبدأ الحملة من لبنان لما كان احد شعر بها، ولما كان أحد قد وقف بمواجهتها".

وأضاف قرداحي أن:"المقابلة كانت موجودة على اليوتيوب، سحبوها وبدأوا، فلم أغير شيء في كلامي، كان من المتوجب علي أن اوضح اكثر، اذا كنت اريد ان اتحدث عن حرب اليمن، لم اعطى المجال اكثر للتوضيح، لكن كان يجب أن اوضح اكثر بأنني حريص على اليمن مثلما حريص على السعودية، مثلما حريص على الامارات، وهذه حرب استنزاف للجميع للبلدين، ولجميع المتحاربين، لذلك طالبت بوقفها بعد سبع سنوات من الحرب".

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