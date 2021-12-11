فضيحة البصّامين في البحرين

العالم - نقطة تواصل

ويتناول البرنامج " نقطة تواصل"مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك- تويتر- تيليغرام – وواتساب )، وما يتعلق بموضوع معاناة الشعب البحريني من أزمة سياسية تداعياتها حقوقية وتحت أزمة اقتصادية تداعياتها كارثية على الصعيد المعيشي من رفع الدعم وزيادة الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وبحث البرنامج في تداول النشطاء البحارنة موضوع الرفع السري للقيمة المضافة بهشتاغات جلسة سرية ، القيمة المضافة ، التقاعد، نواب الحكومة، البرلمان لا يمثلني، لا للضريبة المضافة حيث غرد ابراهيم شريف على التويتر:"فضيحة "البصامين"!! طلب عقد جلسة سرية لمناقشة زيادة ضريبة القيمة المضافة يشي بأن النواب البصامين لجؤوا للسرية خوفا من الفضيحة. للأسف أغلب حراس التشريع (النواب) أخلوا مواقعهم لتمكين فريق الحكومة من تسجيل أهداف في مرمى الشعب. وفي العام القادم سيطلب من المخدوعين اختيار بصامين جدد!".

وغرد ابراهيم شريف:"بعيدا عن الأطفال".. علق أحد الأصدقاء على طلب نواب المجلس عقد جلسه سرية لمناقشة زيادة ضريبة القيمة المضافة، بعيدا عن أعين المواطنين، قائلا: "الحكومة و المجلس يتصرفان كزوجين يحلان مواضيعهما بعيد عن الأطفال".

كما تطرق برنامج "نقطة تواصل"،الى مقطع فيديو للبحريني علي حسن السكران ينتقد جلسة البرلمان البحريني قائلا "بلاد العجائب"

التفاصيل في الفيديو المرفق ...