السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. 'النهضة' تتهم سعيد باختطاف الثورة وترفض جعل 17 ديسمبر عيدا لها

تونس.. 'النهضة' تتهم سعيد باختطاف الثورة وترفض جعل 17 ديسمبر عيدا لها
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت حركة "النهضة" إنها ترفض ما أسمته ''اختطاف الثورة واحتكارها" من قبل الرئيس قيس سعيد، من خلال تحديد عيدها بيوم 17 ديسمبر، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور.

العالم- تونس

وعبرت الحركة في بيان اليوم السبت، عن "رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".

وحذرت في البيان من "من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".

كما أشارت إلى "الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظل تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة ... وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين".

واستنكرت حركة "النهضة" دعوات بعض الأطراف التي وصفتها بـ"الإقصائية" إلى "استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع"، وثمنت في الوقت نفسه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

وأكد البيان: "استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور، واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي".

روابط ذات صلة

تونس: النهضة تدعو الى ملاحقة قناة عرضت فيلم حرق مكتب الحركة

G7 تطالب الرئيس التونسي بوضع سقف زمني لتدابيره الاستثنائية

هل ستغيّر قرارات قيس سعيّد المشهد السياسي في تونس

تونس: قتيل و18 مصابا في حريق مقر حزب النهضة

تفاصيل حادثة اندلاع الحريق في مقر حركة النهضة بتونس

شاهد..ارتفاع مؤشرات الفساد في تونس

تونس.. إحالة شقيق الرئيس الراحل على القضاء بسبب قضية تتعلق بصفقة عمومية

اندلاع حريق في المقر المركزي لحركة النهضة في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مفاوضات فيينا والضغوط المحيطة بها

آبي أحمد يصدّق على تشكيل هيئة حوار وطني في إثيوبيا

مقتل نحو 50 شخصاً بسبب الأعاصير في أميركا

بيان السفارة الأميركية في بيروت حول ورقة المئة دولار

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

تونس.. 'النهضة' تتهم سعيد باختطاف الثورة وترفض جعل 17 ديسمبر عيدا لها