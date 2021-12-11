السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-12-2021

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-12-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-12-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما وراء زيارة ماكرون للسعودية واعتقال فرنسا للعتيبي المتهم بقتل خاشقجي

بالفيديو.. هل يشعر المواطن السعودي بالأمن والأمان في بلده؟

هزائم السعودية وقصة العتيبي المتهم بقتل خاشقجي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-12-2021

اليمن: اغتيال نجل مسؤول أمني في عدن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-12-2021