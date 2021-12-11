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ما وراء زيارة ماكرون للسعودية واعتقال فرنسا للعتيبي المتهم بقتل خاشقجي

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات" الذي يبث على شاشة قناة العالم، ما ضجّت به الاخبار عن اعتقال السلطات الفرنسية للسعودي خالد العتيبي أحد المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، وبعد تدخل السفارة السعودية نفت أنه الشخص المطلوب.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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