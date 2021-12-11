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محافظ عدن يتهم قوى العدوان بتدمير المدينة وتعطيل دورها الاقتصادي

محافظ عدن يتهم قوى العدوان بتدمير المدينة وتعطيل دورها الاقتصادي
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

اتهم محافظ عدن، طارق سلام، قوى العدوان السعودي الإماراتي بتدمير البنى التحتية لمدينة عدن وتعطيل دورها الاقتصادي والاستثماري والملاحي.

العالم- اليمن

وبحسب وكالة سبأ، أكد المحافظ سلام اليوم السبت، أن دول العدوان لم تكتفِ بتعطيل موانئ عدن بل عمدت مؤخراً إلى تنفيذ مخطط خطير لتدمير ما تبقى من مشروع المنطقة الحرة، والاستيلاء على أراضيها بقرار من رئيس حكومة المرتزقة، معين عبدالملك، بالمخالفة الواضحة للقانون اليمني، وقرار تأسيس وإنشاء هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن الصادر في العام 1993م.

وأشار إلى أن إمعان حكومة المرتزقة على مصادرة المنطقة الحرة، ورفضها كافة الأصوات المعارضة لهذا التوجّه التدميري، يؤكد وقوف الإمارات وراء هذه الممارسات التدميرية التي تحاول إفراغ مدينة عدن من أي دور استثماري خلال السنوات المقبلة.

ودعا محافظ عدن كافة أبناء عدن الأحرار والمتضررين من أعمال النهب والسطو المنظّم، التي تتعرّض لها المنطقة الحرة وكافة أراضي وممتلكات الدولة من قِبل المليشيات والجماعات المسلحة، إلى رفض تلك الممارسات التدميرية التي تواجهها عدن بطرق مباشرة وغير مباشرة من قِبل دول العدوان، مؤكدا أن المدينة تواجه اليوم حرباً انتقامية تدميرية تستهدف تاريخها وحاضرها.

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