أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية ..إذا ما تم رفع الحظر سيكون التوصل لإتفاق جيد بمفاوضات فيينا أمرا ممكنا

ابرار ..

- المتحدث بإسم الخارجية ..هناك أنباء جيدة قريبة بشأن إفشال إجراءات الحظر

جوان ..

- مؤشرات عن إبداء الجانب الأوروبي ليونة بشأن تغيير مسودة نتائج جولات المفاوضات الست السابقة

جمهوري اسلامي ..

- القوات اليمنية المشتركة تسقط تاسع طائرة مسيرة سعودية في أجواء محافظة مأرب

كيهان ..

- القوات اليمنية تسيطر على أهم معسكر للتحالف السعودي ومرتزقته في جنوب مأرب

آفتاب يزد ..

- الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون يتعهد لنظيره الأوكراني بدعم باريس لوحدة الأراضي الأوكرانية

جام جم ..

- روسيا تطالب الناتو بإلغاء قرار عام 2008 بشأن عزمه على ضم جورجيا وأوكرانيا لعضويته

ايران ...

- مسؤول روسي كبير يؤكد قدرة إيران على تحويل الكيان الصهيوني لمكان غير قابل للعيش

حمايت ..

- وزير الخارجية عبد اللهيان .. بلدان الجوار والمنطقة لها الأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية

خراسان ..

- طعنة أمريكية أخرى للظهر لباريس .. بيع قطع بحرية لليونان بدلا من صفقة فرنسية

سياست روز ..

- تزامنا مع مفاوضات فيينا .. إيران تقوم بخطوات عملية مهمة لإفشال إجراءات الحظر

قدس ..

- إستمرار العدوان التركي على سوريا .. القوات التركية تقصف ضواحي بلدة الحسكة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( إجراء إستفتاء عام حول القرم ودونباس ) مطروح على طاولة اوكرانيا .. حملت تصريحات الرئيس الاوكراني فولدومير زيلينسكي بشأن الازمة الاوكرانية الروسية تغييرا كبيرا , فبعد تصريحاته ومواقفه التصعيدية بشأن روسيا وقضايا شرق اوكرانيا .. ( لم يستبعد الرئيس الأوكراني إحتمال إجراء إستفتاء عام حول إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم ) زيلينسكي لم يقدم اية تفاصيل لكنه اوضح ان مثل هذا الاحتمال بات مطروحا لحل المشاكل العالقة مع روسيا.ان ما طرحه الرئيس الاوكراني يعكس توجها لحل اكبر مشكلتين مع روسيا , مشكلة محاولة الاغلبية السكانية من اصول روسية باقليم دونباس شرق اوكرانيا الانفصال عن الاخيرة والانضمام لروسيا , وكذلك مشكلة الصراع الروسي الاوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لاراضيها قبل اعوام .ويبدو ان الرئيس الاوكراني بات يقترب من قناعة بشان صعوبة الرهان على اي دعم امريكي اوروبي واقعي مقابل روسيه , وهي قناعة تدفع لحل النزاع مع روسيا .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الأوربيون يحاولون تغيير معادلات مفاوضات فيينا بالإعلام )... بلدان الترويكا الاوروبية في مفاوضات فينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي تنتهج تكتيكا خاطئا للتاثير على فريق المفاوضات الايراني وذلك عبر طرح مزاعم غير واقعية في وسائل الاعلام العالمية تتحدث عن حدوث تغيير في موقف ايران بالمفاوضات وعن وضعها عقبات وغير ذلك .. ( إن إيران طرحت مقترحات منطقية في مفاوضات فيينا تستند إلى القانون الدولي و إطار الإتفاق النووي المبرم عام 2015 ) والذي حدث هو ان الجانب الاوروبي طلب مهلة لدراستها ليعود بعدها باثارة ضجة اعلامية مفتعلة وبدلا من طرح وجهات نظره بشأن هذه المقترحات على طاولة المفاوضات لتتتم مناقشتها . ان هناك سيناريو اوروبي لتقسيم الادوار بشكل وجود شرطي سيئ واخر جيد لتصعيد الضغوط دون جدوى على بلادنا.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( الخيانة المزدوجة ).. على الرغم من ابرام فرنسا صفقة مبدئية مع اليونان بشأن بيعها اربعة فرقاطات فرنسية متطورة , دخلت امريكا الميدان طارحة اقتراحا ببيع اليونان فرقاطات امريكية بصفقة تصل قيمتها الى نحو سبعة مليارات دولار ... ( إن هذا التحرك الأمريكي يمثل محاولة لطعن فرنسا في الظهر مرة أخرى منذ عرقلة واشنطن صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا ) ولا ينسى احد ان امريكا ابرمت اتفاقية اوكوس قبل اشهر مع استراليا وبريطانيا على حساب صفقة غواصات فرنسية بقيمة ستة وستين مليار دولار مع استراليا ولصالح بيع غواصات نووية امريكية وبريطانية لهذا البلد، ان هذا الموقف الامريكي سيعمق الهوة بين واشنطن والبلدان الاوروبية الرئيسية والاتحاد الاوروبي بشكل عام .

قدس ..

كتبت صحيفة فدس في مقالها(بيع أمريكا أسلحة لليونان خطوة لمعاقبة تركيا ) .. اعلنت الخارجية الامريكية عن موافقة واشنطن على بيع اليونان قطع بحرية وعلى تحديث اسطولها البحري .. ان الصفقة الاولى المقترحة تتضمن بيع اليونان اربع فرقاطات هجومية امريكية بقيمة تصل الى نحو سبعة مليارات دولار والصفقة الاخرى لتحديث الاسطول الحربي اليوناني وتصل قيمتها الى مليارين وخمسمائة مليون دولار. ( إن هذا الموقف الأمريكي يجسد خطوة واضحة لتعزيز قدرات اليونان العسكرية مقابل الجار التركي اللدود ) ومن هنا ليس من الغريب ان يرى بعض المراقبين بعض بأن امريكا تريد بذلك معاقبة تركيا على ابرام صفقة منظومة اس اربعمائة الصاروخية مع روسيا .

رسالت ..

في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤل يقول ( هل إنتهت الميركلية ؟) كتبت صحيفة رسالت ... تواجه الحكومة الالمانية الجديدة برئاسة المستشار اولاف شولتز الذي حل محل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل , تحديات داخلية وخارجية عديدة قد تفجر الخلافات في مواقف احزاب الحكومة الائتلافية ازاءها تحديات لا يستهان بها مقابل المانيا، ( إن الحكومة الائتلافية ببرلين قد لا تجد صعوبة بشأن تحقيق بعض الوعود الداخلية ولكن قد تظهر خلافات حول الهجرة ) والمهاجرين بين احزاب الائتلاف الحكومي في ظل وجود من يعارض افكار ميركل بشأن المهاجرين وبين مؤيد لتلك الافكار ، وكذلك الحال بالنسبة لموقف المانيا من الاتحاد الاوروبي ومن العلاقات مع امريكا وروسيا ..ان ظهور مثل هذه الخلافات سيضع رؤية ميركل على المحك في المجتمع في المجتمع الالماني.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على ارتفاع اصوات في بريطانيا تدعو للعودة لعضوية الاتحاد الاوروبي .وجاء في تقرير الصحيفة (حكومة جونسون والأزمة الجديدة ).. عكست نتائج استطلاع للرأي جرى مؤخرا في بريطانيا ما اشبه بندم البريطانيين على الانسحاب من عضوية الاتحاد الاوروبي حيث.. ( صوت أكثر من ثلاثة وخمسين بالمئة من المستطلعين لصالح عودة بريطانيا لعضوية الإتحاد الأوروبي في هذا الإستطلاع) وابدى عدد ملحوظ من المستطلعين عدم توصلهم لقرار نهائي بشأن افضلية البقاء خارج هذه الاتحاد ام العودة لعضويته، وفي هذا السياق تقول صحيفة الايكونوميست البريطانية ان حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون سترى نفسها مقابل تحدي واسع في الشارع البريطاني يطالب بالعودة لاوروبا بعد المشاكل التجارية العويصة ومشكلية صيد الاسماك مع البلدان الاوروبية .