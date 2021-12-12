حرب إثيوبيا.. مكاسب للجيش الإثيوبي وهزائم لمسلحي تيغراي

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وقد خاض الطرفان مواجهات عسكرية عنيفة في جبهة "ولديا" آخر معاقل جبهة تيغراي في إقليم أمهرة.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي سيطرة القوات الحكومية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى ولديا وميكيلي.

وقالت مصادر اعلامية في "ديسي" القريبة من جبهات القتال إن قطع الطريق المؤدي إلى "ميكيلي" هو عزل لقوات الجبهة للخلف، مما يزيد من حدة المواجهات العسكرية بين الجانبين في منطقة "ولديا" التي تسيطر عليها الجبهة.

وأفادت بأن الطرفين يحشدان أكثر من 150 ألف جندي في منطقة لا تتجاوز 200 كيلومتر على حدود إقليمي تيغراي وأمهرة، ويسمع تبادل القصف المدفعي بين الجانبين بضراوة.

وأعلن بيان صادر من مكتب الاتصال الحكومي أن قتالًا عنيفًا يجري لمحاصرة جبهة تيغراي وتحرير المناطق المتبقية في إقليم أمهرة.

وقال البيان إن القوات الحكومية سيطرت على تلال أمباسل ومناطق روبيت وجولبون.

وتم إغلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى كوبو وولديا أمام قوات جبهة تحرير تيغراي "وهي تحاول الهروب عبر منطقة جاشينا ولاليبلا"، حسب المكتب الحكومي.

وغنم الجيش آليات أو أسلحة ثقيلة تركتها قوات الجبهة في الميدان.

واستولت القوات الحكومية على معاقل عسكرية رئيسية في كل من مدن "أرجو" و"فوكيسا" و"بورن" ذات الأهمية الإستراتيجية بالجبهة الشرقية.

وفي غضون ذلك، تتقدم القوات المشتركة وتسيطر على مدن وجبال ديري روقا وسدوم، والتي لها أهمية عسكرية كبيرة.