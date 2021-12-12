الاتحاد السوري يوقف مدرب حراس منتخب الناشئين + فيديو

العالم-سوريا

وكان لؤي عثمان، تهجم على أحد لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين، وقام بصفعه على وجهه، في مشهد أثار جدلا واسعا.

وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".

وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

جدير بالذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2-1.

المصدر: حساب الاتحاد السوري على "فيسبوك"