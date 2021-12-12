شاهد.. قرار توظيف الفلسطييين في لبنان بعيون مواقع التواصل الإجتماعي

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على مواقع التواصل اخذ ورد بعد قرار وزير العمل اللبناني.

"مجتبى كتب في حسابه في تويتر:"معقول بعد في حدا ضد قرار وزير العمل بعد مؤتمر صحفي ضل ساعة يشرح عن القرار و القانون و غيره؟ اسمعوا قبل ما تحكوا".

"شادية" بدورها علقت على الموضوع:"منذ ان صرح وزير العمل وهم يشنون هجومهم على الوزير لأنه محسوب على الحزب وعلى الشعب الفلسطيني. شيء لا يحتمل".

"محمد عبد الملك" كتب بدوره:"وزير العمل حاول معالجة نقص في العمالة في مجالات محددة لان اللبنانيين يرفضون القيام بها. هل المطلوب من اللاجئ الفلسطيني ومكتومي القيد الموت من الجوع؟ أو حمل السلاح والاخلال بالامن؟ هني كمان بحاجة يعيشوا. كفاكم حقد وعنصرية وفرز طائفي".