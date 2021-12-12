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شاهد.. قرار توظيف الفلسطييين في لبنان بعيون مواقع التواصل الإجتماعي

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

منذ مجيئهم الى لبنان يواجه الفلسطينيون مشاكل عدة تتعلق بأوضاعهم القانونية والهامش المسموح لهم العمل فيه. مؤخرا اعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم اصدار قرار يسمح للفلسطينيين بالعمل في وظائف كانت ممنوعة عليهم في السابق. القرار اثار موجة من الجدل بين مؤيد له وبين محذر من توطين الفلسطينيين رغم ان القرار يتعلق بالتوظيف وليس منح الجنسية للفلسطينيين

العالم - خاص العالم

على مواقع التواصل اخذ ورد بعد قرار وزير العمل اللبناني.

"مجتبى كتب في حسابه في تويتر:"معقول بعد في حدا ضد قرار وزير العمل بعد مؤتمر صحفي ضل ساعة يشرح عن القرار و القانون و غيره؟ اسمعوا قبل ما تحكوا".

"شادية" بدورها علقت على الموضوع:"منذ ان صرح وزير العمل وهم يشنون هجومهم على الوزير لأنه محسوب على الحزب وعلى الشعب الفلسطيني. شيء لا يحتمل".

"محمد عبد الملك" كتب بدوره:"وزير العمل حاول معالجة نقص في العمالة في مجالات محددة لان اللبنانيين يرفضون القيام بها. هل المطلوب من اللاجئ الفلسطيني ومكتومي القيد الموت من الجوع؟ أو حمل السلاح والاخلال بالامن؟ هني كمان بحاجة يعيشوا. كفاكم حقد وعنصرية وفرز طائفي".

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