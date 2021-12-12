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خلال استقباله خميس الخنجر..

الحكيم يدعو الاتحادية الى إنصاف المعترضين على نتائج الانتخابات

الحكيم يدعو الاتحادية الى إنصاف المعترضين على نتائج الانتخابات
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الاحد، المحكمة الإتحادية للنظر بجدية في الطعون وإنصاف المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر اكتوبر /تشرين الاول الماضي.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان، "استقبلنا بمكتبنا صباح اليوم رئيس تحالف عزم خميس الخنجر وباركنا للتحالف تشكيلته الجديدة".

واضاف، "تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الانتخابات الأخيرة".

وتابع، "أكدنا ضرورة التوازن في كل الساحات العراقية وجددنا دعوة المحكمة الإتحادية للنظر بجدية في الطعون لإنصاف القوى المعترضة على النتائج".

وبين السيد الحكيم ان "إنصاف المعترضين وبيان حقيقة ماجرى سيعزز ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية والنظام الديمقراطي"، مؤكدا على أهمية أن ينهض مجلس النواب القادم بمسؤولياته التشريعية والرقابية وتفعيل دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد".

واوضح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية انه "خلال اللقاء ناقشنا تطورات المشهد الإقليمي حيث تم التأكيد على الحوار لحل جميع الإشكالات وفق مبدأ المصالح المشتركة".

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