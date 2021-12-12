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تهديد رئيس الموساد الإسرائيلي لإيران تهديد فارغ.. لهذا السبب

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكدت الباحثة في الشؤون الدولية د. هدى رزق من بيروت، أن ما قاله المؤرخ الإسرائيلي لرئيس الموساد يعتبر بالدرجة الأولى هجوما يتخذ طابع التحذير في نفس الوقت، كونه اعتبر أن ايران أصبحت اليوم دولة حافة نووية، وأنها تمتلك المعرفة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص "، أشارت رزق الى أن المشكلة اليوم ليست في امتلاك القنبلة النووية أو السلاح النووي ولكن المشكلة بالنسبة الى الكيان الاسرائيلي أن ايلران اليوم أصبحت حافة نووية ما يعني أنها تمتلك المعرفة وعندما تمتلك المعرفة يعني ذلك بأنها قادرة على أن تتطور على الصعيد النووي وقادرة متى تشاء أن يكون لديها سلاح نووي ولكنها تعرض عنه.

وشددت رزق ان العالم أجمع يعلم تلك الحقيقة وان تهديد رئيس الموساد هو "تهديد فارغ"، لانه يستعرض القوة وهو هوليودي لذلك وصفه المؤرخ بالأحمق، لان العالم والقوى الدولية تعلم تماما أن ايران تمتلك تلك المعرفة بانها أصبحت دولة حافة نووية تمتلك القدرة، والمشكلة ليست في امتلاك القوة بل المشكلة الاساسية هو انها تمتلك القوة ولمنها تمتلك القدرة على التنفيذ من عدمه.

وكان قد كتب المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في صحيفة هارتس تحت عنوان"تصريح رئيس الموساد بشأن أسلحة إيران النووية أحمق وخطير"، وهاجم المؤرخ، رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بسبب تصريحاته عن المشروع النووي الإيراني، التي تعهد فيها بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، ما يجعله "وصفة لكارثة" قد تحل على "إسرائيل" عبر خلق مبرر لإيران، من أجل الانسحاب من ميثاق عدم انتشار السلاح النووي.

مضيفا: "الجاهل فقط يمكنه أن يصدق بأن قوة خارجية، سواء وكالة استخبارات (الموساد أو الـ سي.آي.ايه) أو الجيش، يمكنها منع السلاح النووي عن دولة يعيش فيها 85 مليون شخص، وتوجد لها بنية تحتية نووية وصناعية". العالم اعتاد بالتدريج على أن يرى فيها دولة حافة نووية، والأهم من ذلك، أن العالم يفهم أنه لا جدوى من محاربتها بسبب اقترابها من الحافة النووية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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