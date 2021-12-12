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نائب وزير الخارجية اليمني: مأرب أمرها محسوم

نائب وزير الخارجية اليمني: مأرب أمرها محسوم
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية حسين العزي ان تحرير مأرب ليس للمكابرة بل بدافع الضرورة الأمنية.

العالم- اليمن

وافاد نائب وزير الخارجية حسين العزي، في سلسلة منشورات على صفحته الرسمية بتويتر بان مديرية مارب اصبح امرها محسوم، مشيرا إلى أن تحريرها ليس للمكابرة ولا لسحق الأخر بل بدافع الضرورة الامنية ومكافحة الارهاب والحرص على انضاج إرادة سلام.

واستعرض العزي الأهداف التي كانت ترسم في مأرب ضد صنعاء والقضاء عليها، واصفا اياها بالخاطئة والغير مشروعة كونهم ضرورة امنية وعامل توازن باعتبار ان البديل فوضى وارهاب وزعزعة السلم الاجتماعي.

كما وصف حرب التحالف بالفاشلة لأنها تستهدف شعب وارض وتاريخ وليس حالة طارئة، معتبرا في الوقت ذاته الحرب ليست الوسيلة المناسبة لحل اي مشاكل بل تفاقمها .

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