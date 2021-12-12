العراق.. تسليم ملف الشريط الحدودي العراقي-السوري لحرس الحدود

العالم - العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في تصريح له، إنه “أجرى مع قائد قوات حرس الحدود ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، زيارة إلى الشريط الحدودي العراقي السوري” حسبما افادت وكالة العهد نيوز.

وبين، أن “المنطقة التي تمسكها قوات الجيش بمسافة 57 كم، سوف تمسك من قبل قوات حرس الحدود”، لافتاً إلى أن “قوات حرس الحدود بذلك تكون قد أمنت الشريط الحدودي ومسكته بالكامل، بعدما كان من مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى”.

وأشار إلى أنه “ستكون هناك فترات معايشة، وأن قيادة حرس حدود المنطقة السادسة ستمسك القاطع بشكل كامل”، موضحاً أن “قوات الجيش ستكون في الخط الثاني كقوات ساندة، لسد الثغرات الأمنية”.