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إيران تفوز بلقب الوصافة في بطولة العالم للباراتايكواندو 2021

إيران تفوز بلقب الوصافة في بطولة العالم للباراتايكواندو 2021
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب الايراني لتايكوندو المعاقين –رجال، بلقب الوصافة خلال بطولة العالم للباراتايكواندو 2021 والتي اقيمت في دورتها التاسعة بمدينة اسطنبول.

العالم - إيران

وبلغ حصاد اللاعبين الايرانيين من هذه البطولة، ميداليتين ذهبيتين لكل من "مهدي بور رهنما" و"حامد حق شناس".

وفي فئة النساء، كانت اللاعبة الايرانية "مهتاب نبوي" قد احرزت الذهبية والفوز بالمركز الاول.

علما، ان بطولة العالم للباراتايكواندو 2021، بدات لنسختها التاسعة منذ امس السبت واختتمت اليوم الاحد في مدينة اسطنبول التركية؛ بمشاركة 264 لاعبا من 41 دولة.

وقد توّج المنتخب الروسي -رجال، بلقب البطولة بينما حل المنتخب الكازاخي ثالثا؛ والمنتخب الايراني الذي ضم 4 لاعبين ولاعبتين اثنتين، ثانيا.

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إيران تفوز بلقب الوصافة في بطولة العالم للباراتايكواندو 2021