إيران تفوز بلقب الوصافة في بطولة العالم للباراتايكواندو 2021

العالم - إيران

وبلغ حصاد اللاعبين الايرانيين من هذه البطولة، ميداليتين ذهبيتين لكل من "مهدي بور رهنما" و"حامد حق شناس".

وفي فئة النساء، كانت اللاعبة الايرانية "مهتاب نبوي" قد احرزت الذهبية والفوز بالمركز الاول.

علما، ان بطولة العالم للباراتايكواندو 2021، بدات لنسختها التاسعة منذ امس السبت واختتمت اليوم الاحد في مدينة اسطنبول التركية؛ بمشاركة 264 لاعبا من 41 دولة.

وقد توّج المنتخب الروسي -رجال، بلقب البطولة بينما حل المنتخب الكازاخي ثالثا؛ والمنتخب الايراني الذي ضم 4 لاعبين ولاعبتين اثنتين، ثانيا.