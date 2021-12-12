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ارتفاع عدد قتلى اشكال مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان الى أربعة

ارتفاع عدد قتلى اشكال مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان الى أربعة
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلنت حركة​ حماس​ عن سقوط اربعة قتلى في مخيم برج الشمالي اثناء تشييع الشهيد حمزة شاهين، وهم عمر السهلي وحسين الأحمد من ​مخيم المية ومية​، ومحمد طه ومحمد السيد من ​مخيم عين الحلوة​.

العالم_لبنان

واتهمت حماس في روايتها حول ما جرى حركة فتحباطلاق النار عمدا واستغرب عدم مشاركة مسؤولين من الحركة خلافا علما لم تم في الاتفاق عليه الليلة السابقة للتشييع من ان يكون تشييع شاهين وطنيا وبمشاركة كل الفصائل و​القوى الوطنيةوالإسلامية، والمرجعيات الرسمية والحزبية اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية.

وكان قد سقط 8 جرحى في اشكال مسلح في مخيم البرج الشمالي بين حماس وفتح على خلفية شييع حمزة شاهين و هناك اتصالات فلسطينيةفلسطينية، وفلسطينية لبنانية، تجري بكثافة لتطويق الإشكال، ويسود حاليا الهدوء الحذر في المخيم.

قررت الأونروا اغلاق مدارسها غدا في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور بسبب التوترات الأخيرة.

واكدت مصادر فلسطينية ان حركة فتح قامت بتسليم المتهم باطلاق النار في مخيم البرج الشمالي الى السلطات اللبنانية وهو من مخيم البص، واكد أمين سر اقليم فتح في لبنان، حسين فياض، أن التحقيق جارٍ بأحداث مخيم برج الشمالي ولا علاقة لنا بما حدث، وإن ثبت أن أي أخر أطلق النار سيظهر ذلك بالتحقيق.

فيما أوضح القيادي في حماس أيمن شناعة​، أن حركة حماسحريصة بشكل كبير على أمن وأمان مخيماتنا الفلسطينية في لبنان .

العالم_لبنان

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