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برهم صالح وماكغورك يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة

برهم صالح وماكغورك يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الأحد، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة، والتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله حسبما افاد موقع موازين نيوز.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات.

وأكّد الرئيس العراقي على الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة.

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