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رئيس حكومة الاحتلال يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

رئيس حكومة الاحتلال يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت مساء الأحد إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية غير مسبوقة، عقب اتفاق التطبيع بين الطرفين.

العالم ـ الاحتلال

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق من اليوم أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت سيتوجه إلى الإمارات وسيعقد مع ولي العهد الإماراتي اجتماعا قصيرا وبعد ذلك سيعود إلى الكيان الإسرائيلي".

وأوضحت أنه كان من المفترض أن تكون هذه الرحلة برفقة صحفيين، لكن مكتب رئيس الوزراء قرر إلغاء مشاركتهم بسبب كورونا.

وهذه هي الزيارة الرسمية الاولى لرئيس حكومة الاحتلال الى الامارات عقب تطبيع العلاقات بين ابو ظبي وتل ابيب برعاية امريكية في اب 2020 حيث تتسارع وتيرة هذا التطبيع لتشمل كافة المجالات في ما يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

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