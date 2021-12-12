باقري يجري مباحثات مع نظيره الروسي والصيني

العالم - ايران

واشارت المصادر ان هذا الاجتماع الثلاثي تزامن مع الانباء الواعدة بِشأن مسار المفاوضات الجارية في عاصمة النمسا.

وعلى الصعيد ذاته، تجدر الاشارة الى تصريح "باقري كني" لـ ارنا من فيينا اليوم، والذي اكد "انه في ضوء المباحثات التي جرت خلال الايام الاخيرة بفيينا على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، فإن الخلافات بين طرفي التفاوض حول نطاق وحدود قضايا المفاوضات بدات بالتضاؤل".

واضاف، ان الجانبين يمضيان قدما من اجل التوصل الى اجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات؛ مؤكدا ان ذلك شكل انجازا جيدا خلال المرحلة الراهنة.