الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

معالجة موازنة الخارجية اليوم او إقفال سفارات لبنان..

وزير خارجية لبنان يهدد بإقفال الخارجية والسفارات

وزير خارجية لبنان يهدد بإقفال الخارجية والسفارات
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

كلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل البحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حل لمشكلة موازنة وزارة الخارجية.

العالم - لبنان

التكليف جاء بعدما قرّر سلامة، من دون العودة إلى المجلس المركزي، وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق السعر الرسمي، ما يعني تقليص الموازنة بالعملات الصعبة إلى حدود تؤدي عملياً إلى تعطيل البعثات الخارجية.

وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس الحكومة الذي نفى علمه المسبق بالأمر أن القرار يعني أن الموازنة بالعملة الصعبة التي تصل إلى حدود 115 مليون دولار، منها 50 مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات العربية والدولية والسياسية وغير السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، والبقية رواتب للسفراء والموظفين المحليين والمصاريف التشغيلية، ستتقلص إلى نحو عشرة ملايين دولار فقط، ما يعني أن على وزارة الخارجية إقفال أبوابها في لبنان وإقفال البعثات الخارجية وسحب السفراء ووقف المساهمات في كل المنظمات الدولية.

وبعدما لمح بوحبيب أن القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية.

جرت اتصالات أمس انتهت إلى تكليف خليل إيجاد الحل بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر الصرف على أساس سعر 1500 أو على رفع موازنة الوزارة بالليرة اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها بالعملات الصعبة.

يذكر، أن تعديل الموازنة يحتاج إلى قانون وإعادة النظر بالموازنة العامة، ما يشير إلى أن خليل أمام خيار وحيد، وهو إلزام الحاكم بصرف مستحقات الخارجية وفق سعر الـ1500 ليرة.

من جهة أخرى، أثير خلال الاتصالات فكرة إعفاء وزارة الخارجية من تغطية اشتراكات لبنان في المنظمات غير السياسية وتقليص مشاركات الوفود اللبنانية في المؤتمرات العالمية، وأن يترك للوزارات التعامل مع الجهات الخارجية وفق اختصاصها.

المصدر - الاخبار

روابط ذات صلة

السفير السوري في ​لبنان: لهذا السبب فتحت الحدود بين البلدين

قاووق: الذي يسمم أجواء إنتخابات لبنان التدخلات الأميركية والسعودية

اللواء عباس ابراهيم يكشف عن فرصة للتعاون مع قطر لانقاذ لبنان اقتصاديا

لبنان: 34163 شخصا تلقوا اللقاح في يوم الأول في ماراتون فايزر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رقم قياسي لبركان لا بالما.. الأطول على الجزيرة الإسبانية

مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين في مصنع شموع بمدينة مايفيلد الأمريكية جراء الأعاصير

"جبهة تحرير تيغراي" تستعيد مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا

بلينكن: خط أنابيب الغاز من روسيا لألمانيا يمنح الغرب ورقة ضغط على بوتين

معالجة موازنة الخارجية اليوم او إقفال سفارات لبنان.. وزير خارجية لبنان يهدد بإقفال الخارجية والسفارات

الحوثي يستنكر سكوت الأمم المتحدة عن إدانة اجرام العدوان