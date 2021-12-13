الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. احتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعلم فلسطين بعد فوزه على المغرب

شاهد.. احتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعلم فلسطين بعد فوزه على المغرب
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

احتفل الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم، مساء اليوم السبت، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي، خلال ربع نهائي كأس العرب المقامة في قطر، بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة والشوطين الَإضافيين بتعادل المنتخبين بهدفين لكل منهما.

العالم-فلسطين

وفور نهاية المباراة، عمت مظاهر الابتهاج على رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، الذين قالوا إن فوز الجزائر هو فوز لفلسطين.

وعدّ الفلسطينيون رفع علم بلادهم من قبل لاعبي المنتخب الجزائري عقب انتهاء المباراة نصر من نوع جديد تقدمه الجزائر التي عُرفت بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا أن المنتخب الجزائري هو المنتخب العربي الوحيد الذي يحرص في كل مرة على رفع العلم الفلسطيني بموازاة العلم الجزائري، وأن ذلك يدل على عمق العلاقة الوطنية بين البلدين.

وتداول النشطاء صوراً عديدة للاعبين الجزائريين وهم يرفعون العلم الفلسطيني، فيما تدوالوا مقاطع مصورة لهم وهم يرددون الهتافات التي أهدوا من خلالها فوزهم لفلسطين الشعب والقضية.

وعلق مشجعو المنتخب الجزائري من الفلسطينيين، على الصور والفيديوهات المتداولة بعبارات الفخر والاعتزاز.

روابط ذات صلة

'تبون' يهنئ منتخب بلاده بالتأهل للدور نصف النهائي من كأس العرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محامي تحالف الفتح.. المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم بدعوى الطعن بالانتخابات

الصين: قمة افتراضية بين بوتين وشي جين بينغ قريبا

‏استجرار الكهرباء الى لبنان.. سوريا جاهزة ومصر متعثّرة

الكوريتان تتفقان على إعلان إنهاء رسمي للحرب

امرأة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة في عمر الـ104!

أعشاب تعوض نقص المغنيسيوم في الجسم