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في إطار اتفاق التسوية..

الافراج عن 20 موقوفا في محافظة درعا ممن غرر بهم

الافراج عن 20 موقوفا في محافظة درعا ممن غرر بهم
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفرجت الجهات السورية المعنية اليوم الاثنين، عن 20 موقوفا في محافظة درعا ممن غرر بهم.

العالم - سوريا

وافادت الوكالة العربية السورية للانباء قبل قليل نقلا عن مراسلها، انه تم الإفراج عن 20 موقوفا في محافظة درعا ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وكانت الجهات السورية المعنية قد افرجت يوم السبت 4 ديسمبر الماضي عن 21 موقوفا في محافظة درعا ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

كما وأفرجت الجهات المعنية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا ضمن إطار استكمال اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.

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