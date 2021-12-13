الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أطماع سياسة أردوغان في المنطقة - الجزء الثانی

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

ركز برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت على المطامع التركية في المنطقة.

كان ان سقطت امبراطورية بعد الحرب العالمية الاولى مؤذنا بنهاية ما عرف بالرجل المريض. قرن دونه عام من الزمن مضى على معاهدة هي في اعين قادة تركية قيد مجحف يجب كسره.

ما زالوا يحاولون حبسنا في معاهدة لوزان.. سنبذل جهدنا لتحقيق اهدافنا لعام الفين وثلاثة وعشرين، تاريخ الخلاص من القيود المجحفة. وسنكون خلفا لخير سلف. فالنجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات الخارجية هي أوضح مؤشر على ارادتنا في حماية حقوق بلادنا ومصالحها.. هذا هو لسان حال قادة تركيا اليوم.. بعد ان كان شعارها صفر مشاكل في سياستها الخارجية أضحت اليوم اقرب الى صفر اصدقاء.

فهل هي عثمانية جديدة ومحاولة احياء ميراث لامبراطورية سادت ثم بادت.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد نور الدين – خبير في الشؤون التركية

سمير الحسن – كاتب وباحث سياسي

د. وائل الأمام – باحث استراتيجي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس اللبناني  يستقبل بيدرسون

إصابة 7 أشخاص في تفجير بدير للراهبات جنوب موسكو

الملك السعودي يتلقى رسائل من ملك البحرين وسلطان عمان

برئاسة هوشيار زيباري.. اللجنة الصدرية المفاوضة تستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني

رئيسي: احتياطيات البلاد من السلع الاساسية والادوية بلغت مرحلة مطمئنة

القضاء الإيراني يفرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أميركيا