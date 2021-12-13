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طالبان تطلب من أميركا السماح لها بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك

طالبان تطلب من أميركا السماح لها بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

طلب مسؤول كبير في جماعة طالبان من اميركا السماح للجماعة التي تحكم أفغانستان الآن، بالوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في البنوك الأمريكية.

العالم ـ أفغانستان

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، نُشرت يوم الأحد، قال وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الجماعة لا تحمل تجاه الولايات المتحدة أي نوايا سيئة، وإنه ينبغي على واشنطن دعم حكومتهم الجديدة، بما في ذلك من خلال منحهم حق الوصول إلى الأموال المجمدة.

وبعد سيطرة جماعة طالبان على كابول في 15 أغسطس/ آب، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار كانت مملوكة للحكومة الأفغانية المخلوعة في محاولة لمنع التمويل عن الجماعة. ومنذ ذلك الحين حذرت طالبان من عواقب اقتصادية وخيمة وتقول البنوك الأفغانية إنها تواجه نقصا في الأموال، كما حذرت الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول من أنه دون مساعدات مالية أو مساعدات إنسانية، فإن أفغانستان بدأت "العد التنازلي للكارثة".

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