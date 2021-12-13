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ضمنهم 70 خبيرا عسكريا و 42 طيارا..

الكشف عن حجم مشاركة كيان الاحتلال في العدوان على اليمن

الكشف عن حجم مشاركة كيان الاحتلال في العدوان على اليمن
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة " واشنطن بوست" ، عن حجم مشاركة الكيان الاسرائيلي في تحالف العدوان على اليمن، وتورطه بقتل عشرات الآلاف من الأبرياء.

العالم- اليمن

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إن إسرائيل شريك رئيسي في العدوان على اليمن منذ عام 2015م.

‏وأكدت الصحيفة أن المشاركة الإسرائيلية كانت واضحة ومكشوفة، مشيرة الى أنها شاركت بعدد 42 طياراً اسرائيلياً وبعسكريين شاركوا فى قيادة عدة محاور على الأرض.

‏وأضافت " كان الدور الإسرائيلي في الحرب على اليمن بارزا عبر تزويد أطراف التحالف بالامكانات العسكرية من أجل البقاء في باب المندب ".

ولفتت إلى أن نحو 70 خبيراً عسكرياً وفنياً من الجيش الإسرائيلي، وخبراء رادارات مشاركون فى إدارة غرف العمليات في مدينة المخأ.

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ضمنهم 70 خبيرا عسكريا و 42 طيارا.. الكشف عن حجم مشاركة كيان الاحتلال في العدوان على اليمن

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