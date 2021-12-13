الكشف عن حجم مشاركة كيان الاحتلال في العدوان على اليمن

العالم- اليمن

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إن إسرائيل شريك رئيسي في العدوان على اليمن منذ عام 2015م.

‏وأكدت الصحيفة أن المشاركة الإسرائيلية كانت واضحة ومكشوفة، مشيرة الى أنها شاركت بعدد 42 طياراً اسرائيلياً وبعسكريين شاركوا فى قيادة عدة محاور على الأرض.

‏وأضافت " كان الدور الإسرائيلي في الحرب على اليمن بارزا عبر تزويد أطراف التحالف بالامكانات العسكرية من أجل البقاء في باب المندب ".

ولفتت إلى أن نحو 70 خبيراً عسكرياً وفنياً من الجيش الإسرائيلي، وخبراء رادارات مشاركون فى إدارة غرف العمليات في مدينة المخأ.