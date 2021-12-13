اليمن ينتزع كأس بطولة غرب آسيا من السعودية

العالم- اليمن

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأخضر المكثفة لبلوغ المرمى اليمني، لكن ذلك كان يصطدم بدفاع صلب، وفريق يلعب على سرعة المرتدات.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب اليمني بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد المرواني عند الدقيقة الـ47 بعد استثماره عرضية عادل عباس.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 90+2 احرز محمد العيسى برأسية رائعة هدف التعادل للمنتخب السعودي.

لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب اليمني 4/ 3؛ وحقق اللقب التاريخي الأول في مسيرته.

المباراة شهدت تألقًا لافتًا لحارس المنتخب اليمني وضاح أنور.

ونجح المنتخب السعودي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب الإماراتي، بينما تخطي المنتخب اليمني نظيره السوري في الدور قبل النهائي.

وكانت امانة العاصمة بصنعاء نصبت شاشة عملاقة لمشاهدة احداث المباراة في أكبر الميادين داخل العاصمة في ميدان السبعين تفاعلا مع الحدث الرياضي الكبير.

وشهدت صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية احتفالات واسعة إبتهاجا بفوز المنتخب اليمني للناشئين رسميا بكأس غرب آسيا للناشئين 2021 بعد فوزه على منتخب السعودية.

وهنأ رئيس المجلس السياسي الاعلي في اليمن مهدي المشاط المنتخب اليمني للناشئين بفوزه ببطولة غرب آسيا.