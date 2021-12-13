إيران تحتج على اجراءات الحظر الاميركي تزامنا مع مباحثات فيينا

العالم - ايران

واحتج الوفد الإيراني وبعض الوفود الأخرى على القرار الأميركي بفرض اجراءات الحظر الجديدة عشية المباحثات في فيينا.

وقال فريق التفاوض الإيراني، أثناء إعداده قائمة اجراءات الحظر التي فرضتها واشنطن في نفس وقت المباحثات، إن واشنطن لا يمكنها المطالبة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع استمرارها ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

وشدد الجانب الإيراني على أن استمرار الولايات المتحدة بهذا النهج سينعكس سلبا على المباحثات ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد فيها.

هذا وأعلنت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على كيانات وأفراد في إيران، تحت يافطة حقوق الانسان .