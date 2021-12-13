شاهد.. سائح فضاء ينشر فيديو لمدار كامل للمحطة الفضائية حول الأرض

العالم - علوم وتكنولوجيا

ونشر مايزاوا مقطع الفيديو على "تويتر"، واصفا المشهد بأنه "مذهل".

وخلال تواجدهم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، يستمتع رواد الفضاء بمنظر فريد لكوكبنا، حيث تدور المحطة حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، حوالي 16 رحلة دوران كل يوم.

وكتب مايزاوا: "التقطت مشهدا من الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية". هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض. يخطف الأنفاس.

وفي حين يبلغ طول مقطع فيديو مايزاوا 24 ثانية فقط، إلا أنه يُظهر المحطة الفضائية وهي تكمل مدارا كاملا حول كوكبنا.

ويمكن رؤية شروق الشمس المذهل في بداية المقطع، قبل أن تمر الأرض بسرعة، بينما تلتف الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية وتعدل موضعها خلال عملية الدوران.

وينتهي الفيديو بغروب الشمس الجميل، ما يشير إلى حدوث مدار كامل حول لكوكب.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر، أبقى مايزاوا 10.8 مليون متابع على "تويتر" على اطلاع دائم بمهمته.

وحتى الآن، نشر الملياردير مقطع فيديو يشرح كيفية استخدامه للمرحاض في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى صور مختلفة من داخل المحطة، بما في ذلك صورته وهو يمارس التأمل في ظروف انعدام الجاذبية.

وانطلق مايزاوا إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، برفقة مساعده ومنتج الأفلام يوزو هيرانو.

وسيقضي الثنائي 12 يوما داخل المختبر المداري العملاق، بعد أن قضى كل منهما الأشهر القليلة الماضية في التدريب في "ستار سيتي"، حيث تعلما كيفية التصرف في بروتوكولات انعدام الجاذبية والمحددة في حالة الطوارئ.