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الجيش الصومالي يعلن مقتل 12 من عناصر "الشباب"

الجيش الصومالي يعلن مقتل 12 من عناصر
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الصومالي، الإثنين، مقتل 12 من مسلحي "الشباب" خلال مواجهات عنيفة في مدينة "متبان" بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلى وسط البلاد.

العالم - أفريقيا

وقال الضابط في الجيش، عبدي يوسف، للأناضول، إن "الجيش يتصدى لهجوم شنه مقاتلو الشباب على مدينة متبان الواقعة على بعد 60 كم جنوب مدينة بلدوين حاضرة إقليم هيران".

وأضاف عبدي أن "الجيش انسحب تكتيكا صباح اليوم من المدينة قبل أن يعود إليها، وخاض مواجهات عنيفة ضد مقاتلي الشباب الذين سيطروا على أجزاء منها".

وأشار إلى أن الجيش أحكم سيطرته على المدينة وتمكن من قتل 12 من مقاتلي الشباب خلال المواجهات.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حركة "الشباب" سيطرتها على المدينة بعد الانسحاب التكتيكي للجيش منها، بحسب إذاعة صوت الجيش (حكومية).

وتعد مدينة "متبان" منطقة استراتيجية إذ تربط الأقاليم الجنوبية بالأقاليم الشمالية في البلاد، حيث استعادها الجيش من قبضة حركة "الشباب" في 2019.

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