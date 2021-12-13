أمير الكويت وسلطان عمان يغيبان عن القمة الخليجية المنعقدة في الرياض

العالم- الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "يترأس ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون بالرياض".

فيما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان هيثم بن طارق لن يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون التي يترأسها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، غدا الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوفود.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيتوجه غدا إلى السعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، وأضافت الوكالة الرسمية، أن فهد بن محمود آل سعيد سيترأس وفد سلطنة عمان في مؤتمر القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون.