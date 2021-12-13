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أمير الكويت وسلطان عمان يغيبان عن القمة الخليجية المنعقدة في الرياض

أمير الكويت وسلطان عمان يغيبان عن القمة الخليجية المنعقدة في الرياض
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

يغيب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق، عن القمة الخليجية الـ42، التي ستنعقد بالرياض غدا، وفق ما أفادت الوكالتان الرسميتان لكل من الكويت وعمان.

العالم- الكويت

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "يترأس ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون بالرياض".

فيما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان هيثم بن طارق لن يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون التي يترأسها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، غدا الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوفود.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيتوجه غدا إلى السعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، وأضافت الوكالة الرسمية، أن فهد بن محمود آل سعيد سيترأس وفد سلطنة عمان في مؤتمر القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون.

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