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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

محادثات فيينا ومليونية سودانية تندد بالحكم العسكري

محادثات فيينا ومليونية سودانية تندد بالحكم العسكري
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد لكبيرُ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أنَّ المسارَ الذي اتبعته إيران خلالَ التفاوضِ كان مساراً ناجحاً، مشيراً إلى أنّ المحادثاتِ خلالَ الأيام السابقةِ كانت حولَ تحديدِ إطارٍ للبحث في النقاطِ الخلافية لتسريعِ الوصول إلى اتفاق،

العالم- خاص بالعالم

من جانبهِ قال نائبُ وزير الخارجيةِ الروسي، سيرغي ريابكوف إنَّ الاقتراحاتِ التي قدمتها طهران تعكسُ جديتَها القصوى لإحياءِ الاتفاقِ النووي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. انطلاق "مليونيةُ الثالث عشر من ديسمبر"، في العاصمةِ السودانية الخرطوم ومدنٍ سودانيةٍ أخرى، تنديداً بالحكم العسكري وللمطالبةِ بإقامةِ حكمٍ مدنيٍ كاملِ الأركان في البلاد. واستخدمت قواتُ الامن الغازاتِ المسيلةَ للدموع لتفريقِ المتظاهرين.

من جانبها، أكدت السفارةُ الأمريكية بالخرطوم وقوفَها مع الشعبِ السوداني في سعيهِ للحريةِ والسلام والعدالة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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