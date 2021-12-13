محادثات فيينا ومليونية سودانية تندد بالحكم العسكري

العالم- خاص بالعالم

من جانبهِ قال نائبُ وزير الخارجيةِ الروسي، سيرغي ريابكوف إنَّ الاقتراحاتِ التي قدمتها طهران تعكسُ جديتَها القصوى لإحياءِ الاتفاقِ النووي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. انطلاق "مليونيةُ الثالث عشر من ديسمبر"، في العاصمةِ السودانية الخرطوم ومدنٍ سودانيةٍ أخرى، تنديداً بالحكم العسكري وللمطالبةِ بإقامةِ حكمٍ مدنيٍ كاملِ الأركان في البلاد. واستخدمت قواتُ الامن الغازاتِ المسيلةَ للدموع لتفريقِ المتظاهرين.

من جانبها، أكدت السفارةُ الأمريكية بالخرطوم وقوفَها مع الشعبِ السوداني في سعيهِ للحريةِ والسلام والعدالة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.