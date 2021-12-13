ميليشيا الانتقالي يقمع في عدن احتفالات بفوز منتخب اليمن ببطولة غرب آسيا

العالم- اليمن

وأفادت مصادر محلية بأن أطقم تابعة للحزام الأمني أطلقت النار في مديرية المنصورة على جماهير خرجت للاحتفال بالانجاز الكروي بعد ترديدهم هتافات بـ "الروح بالدم نفديك يايمن".

واضافت ان قوة أخرى تابعة للواء العاصفة فرقت بالرصاص الحي شبابا أثناء احتفالهم في شوارع مدينة كريتر، بالتزامن مع إطلاق قوات أمنية النار على محتفلين في مديريتي المعلا والتواهي وسط انتشار أمني مكثف،

وأرجع مراقبون رد فعل الانتقالي من الاحتفالات في عدن والتي عمت اليمن إلى كونها أثبتت ترابط نسيج الشعب اليمني وفشل مشاريع التقسيم التي تقودها السعودية والإمارات .