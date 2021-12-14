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الكويت تعلن دعمها للجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية

الكويت تعلن دعمها للجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب اليمن لاستعادة أمنه واستقراره، معربة عن دعمها للجهود الدولية التي من شأنها حل الأزمة في اليمن.

العالم - الكويت

وقال وزير الخارجية الكويتي "أحمد الناصر" في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن "تيموثي ليندر كينغ"، إن الكويت ملتزمة "بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن".

وأضاف أن بلاده تدعم "مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي يتخذها المبعوث الخاص في هذا الإطار" حسب تعبيره.

وقدم ليندر كينغ للناصر شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وأبرز الجهود التي يبذلها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.

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