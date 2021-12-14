الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

موافقة برلمانية مصرية على فرض رسوم 10% على 35 سلعة

موافقة برلمانية مصرية على فرض رسوم 10% على 35 سلعة
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.

العالم - مصر

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان (جمبري واستاكوزا)، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

كما تضمنت قائمة السلع البن المحمص، والشيكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي، وسماعات الرأس والأذن.

وشملت كذلك ساعات اليد وساعات الجيب، والساعات المماثلة وتفريعاتها، والتروسيكلات والاسكوترات، والعربات ذات البدال، واللعب المماثلة من ذات العجلات وحاملات الدمى، فضلاً عن لعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية المصري يتوجه للسعودية في زيارة مفاجئة!

القاهرة تطالب كندا بإيضاح قرارها بشأن القادمين من مصر!

مصر.. تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية ' أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير '

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العملة الأفغانية تفقد 30% من قيمتها مقابل الدولار خلال 3 أشهر

إصابات كورونا تقفز حاجز الـ 50 مليون في أمريكا

تركيا شريكةً في إنتاج القحط: الجزيرة لم تَعُد 'خزّان البلد'

بالفيديو.. تظاهرة رافضة لتأجيل الانتخابات في ليبيا

الرئيس الجزائري يزور تونس غدا لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين

الشيخ رائد صلاح : عشت كل أيامي في السجن معزولا