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وفد ايراني يلتقي وزير الصناعة السوري.. ماذا دار بين الجانبين؟

وفد ايراني يلتقي وزير الصناعة السوري.. ماذا دار بين الجانبين؟
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ مع رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي الإيرانية الدكتور حميد رضا طيبي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال تطوير التقنيات الصناعية وخطوط الإنتاج.

العالم-سوريا

طيبي أكد خلال اللقاء الرغبة في تبادل التجارب الناجحة لدى الجانب الإيراني مع الجانب السوري من تقنيات عالية ومنافسة عالمية في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية وخطوط الإنتاج.

من جهته أشار وزير الصناعة إلى حجم وتنوع القطاع الصناعي في سوريا والحاجة إلى هذه التقنيات وخصوصاً في مجالي الإسمنت والنسيج مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون في مجال الضوابط البيئية الخاصة بمعامل الإسمنت والتوسع مستقبلاً للتعاون في كل المجالات الصناعية في القطاعين العام والخاص.

وفي ختام اللقاء تم تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت أول اجتماعاتها مساء اليوم في وزارة الصناعة للبحث في مجال تحسين الشروط البيئية في معامل الإسمنت التابعة للوزارة.

المصدر: سانا

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