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بالفيديو.. تظاهرة رافضة لتأجيل الانتخابات في ليبيا

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة طبرق شرقي ليبيا تظاهرة رافضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومطالبة بإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد، مهددين بالتصعيد في حال تأجيل الانتخابات.

العالم - ليبيا

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