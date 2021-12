كما تدين تدان.. اليمن بطل غرب آسيا يؤدب السعودية

العالم - نبض السوشيال

وسنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على الهاشتاغات الثلاثة السالفة ولما حققه اليمن من انتصار رياضي مدوي لا يقل شانا عن انتصارات هذا البلد في ساحات الوغى ضد العدوان السعواميركي وتحالفه المقيت.

وقد انتزع المنتخب اليمني يوم امس الاثنين "تحت سن 17 عاما" لكرة القدم كأس بطولة غربي آسيا من يد السعودية، وتوج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة الثامنة 2021، التي استضافتها مدينة الدمام السعودية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب المنتخب السعودي 4/ 3 (بركلات الترجيح).

الحدث الرياضي هذا لا يقل اهمية عن انتصارات اليمن في ساحات الوغى التي عمدها ابناء اليمن بدماء الشهداء من اجل الدفاع عنه بوجه غطرسة تحالف ظالم همه تنفيذ اجندة صهيواميركية متسلحا باسلحة الدمار الشامل الاميركية والاسرائيلية التي واصلت تدمير هذا البلد على مدى 7 عجاف.

وبهذه المناسبة شهدت صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية احتفالات واسعة إبتهاجا بفوز المنتخب اليمني للناشئين رسميا بكأس غرب آسيا للناشئين 2021 بعد فوزه على منتخب السعودية، كما هنأ رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط المنتخب اليمني للناشئين بفوزه ببطولة غرب آسيا.

جاء في تفاصيل المباراة ان الفريقين تعادلا في الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأخضر المكثفة لبلوغ المرمى اليمني، لكن ذلك كان يصطدم بدفاع صلب، وفريق يلعب على سرعة المرتدات.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب اليمني بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد المرواني عند الدقيقة الـ47 بعد استثماره عرضية عادل عباس، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 90+2 احرز محمد العيسى برأسية رائعة هدف التعادل للمنتخب السعودي، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب اليمني 4/ 3؛ وحقق اللقب التاريخي الأول في مسيرته، وقد شهدت المباراة تألقا لافتا لحارس مرمى المنتخب اليمني وضاح أنور.

وكما اسلفنا فان فوز اليمن الكروي على السعودية لا يقل شأنا عن تقدم اليمن المعتدى عليه من قبل اميركا و"اسرائيل" والتحالف العدواني برئاسة السعودية، وكان اخر هذه الانتصارات ما كشفه مراسل قناة العالم الاخبارية في اليمن من تفاصيل عن مقتل رئيس ما يسمى "هيئة العمليات الحربية" لقوات هادي اللواء ناصر الذيباني بقصف صاروخي وحجم الخسائر التي مني بها العدوان السعودي.

قال مراسل العالم ان قائد بارز في قوات هادي قد قتل وهو اللواء ناصر الذيباني وهو الذي يشغل رئيس ما يسمى بـ "هيئة العمليات الحربية" ضمن عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات العدوان، فيمتا تشير مصادر الى ان الذيباني قتل اثر قصف صاروخي على احدى المعسكرات التابعة لقوى العدوان داخل المدينة وايضا بالتزامن مع مواجهات عنيفة تشهدها السلسلة الجبلية الجنوبية المطلة على مدينة مأرب وهي سلسلة جبال البلق الاوسط والشرقي.

وحاول مرتزقة العدوان مساء امس بزحف كبير بدعم من طيران العدوان السعودي لاستعادة هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية وفشلوا رغم ان طيران العدوان السعودي شن اكثر من ثلاثين غارة.

وتكبد مرتزقة العدوان خلال هذا الهجوم سقوط عشرات من القتلى واجبروا على التراجع.

نتابع الان اهم ما ورد موقع التواصل "تويتر" من تغريدات في شان الفوز الكري والتقدم الميداني لليمن حيث غرد حساب (احمد جحاف - Ahmed Jahaf) تحت هاشتاغ #اليمن_يؤدب_السعودية قائلا: إذا تعرضت مقاطعتك للهجوم ، يحق لأي شخص أن يقاوم... تجني ما تحصد.. كما تدين تدان

شارك الناشط اليمني (ابو احمد البرطي بديل) بفيديةويصور البهجة والفرح العميق الذي احتفل به ابناء صنعاء بفوز فريق اليمن عللناشئين على السعودية وغرد قائلا: جزء من فرحة الشعب اليمني بفوز المنتخب اليمني #المنتخب_اليمني_للناشئين #صنعاء

شارك حساب (يمن - YEM) التغريدات ضمن هاشتاغ (#اليمن_بطل_غرب_اسيا) بتغريدة نشر من خلالها رسما كاريكاتوريا ذات معنى رياضي مزج معه معان سياسية واقتصديا ودفاعية :

#اليمن_بطل_غرب_اسيا #yemen_cant_wait Stop the war

نشر حساب (➳ᴹᴿ᭄???????????????????? ????????????????????????˚₊· ͟͟͞͞➳❥ محظور 3 ايام) فيديو يصور ابتهاج الجماهير واحتفالها الضخم في الملعب لمشجعى المنتخب اليمني للناشئة وكتب مغردا قائلا: هذا هو جمهور #المنتخب_اليمني_للناشئين

غرد حساب الناشط اليمني (Mo7Abdu) قائلا:

#المنتخب_اليمني_للناشئين الف الف مبروووووك والله ادخلتم الفرحة الي كل بيت يمني..... نعم هكذا اليمن عندما تنتهي المجاملات وهذا المنتخب نقطه في بحر من النجوم والمواهب في اليمن

وضمن وسم (#اليمن_بطل_غرب_اسيا) غرد الناشط اليمني (محمد الكعيت) بنشره فيديو عن الابتهاج والاحتفالات التي اقيمت في صعدة قائلا: شاهد حجم الاحتفال في صعدة مشاهد ترفع الراس أحرقوا الدنيا #اليمن_بطل_غرب_اسيا جميلا ذا معني سياسي يخلط بين الكرة والصاروخ الممزق للاهداف الحيوية.

