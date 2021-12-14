أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

- شمخاني .. إزالة أجواء التوتر مع دول الجوار أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية

ابرار ..

- كبير المفاوضين الإيرانيين بفيينا .. القوى الغربية لم تطرح أية مبادرة ولم تقدم أية مقترحات جديدة

جام جم ..

- الزيارة المشؤومة .. الإمارات تستقبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت

سياست روز ..

- بن زايد يشد على يد قاتل الشعب الفلسطيني في خيانة إماراتية جديدة للأمة الإسلامية

جمهوري اسلامي ..

- أجواء إدانة فلسطينية واسعة النطاق لإستقبال الإمارات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني

خراسان ..

- القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية باتت تقرع أبواب مدينة مأرب نفسها

حمايت ..

- المعادلات الميدانية في الحرب باليمن باتت تميل بقوة لصالح حركة أنصار الله

ايران ..

- حماس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إطلاق النار وإستشهاد ثلاثة من عناصرها بمخيم البرج الشمالي ببيروت

عصر ايرانيان ..

- الكفة تميل لصالح إيران في فيينا .. طهران تتفاوض من موقع قوة مقابل القوى الغربية

رويش ملت ..

- مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية .. إيران تتحرك بقوة وعزم بمسار إلغاء الحظر

قدس ..

- مظاهرات حاشدة في إسطنبول ضد الغلاء والفقر وشعارات تطالب بإقالة أردوغان

كيهان ..

موسكو تحذر حلف الناتو من الإقتراب من الحدود الروسية ملوحة بالخيار العسكري

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( شيوخ الإمارات والخطأ الإستراتيجي ).. زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت للامارات تعطي فكرة واضحة عن مدى اندفاع ابو ظبي في مسار التطبيع , حيث قطعت شوطا بعيدا في هذا المسار الخياني خلال عام, لم تقطعه بعد نظم عربية اعترفت بهذا الكيان منذ سنوات طويلة، ( إن إقامة شيوخ الإمارات علاقات مع الكيان الصهيوني رغم إرادة شعبهم وعلى حساب أمن وإستقرار المنطقة خطأ إستراتيجي) ويخطئ هؤلاء الشيوخ اذا ما تصوروا بأن الغوص في مستنقع التطبيع سيعود بالخير والرخاء والاستقرار على الامارات , فللكيان اهدافه ونواياه الخاصة من وراء اقامة وتوطيد العلاقات مع الامارات اهداف ترتبط بالتغلغل في هذا الجزء الحساس من العالم لتحقيق نوايا خبيثة . ان فتح الامارات لابوابها على مصراعيها امام الصهاينة خطأ استراتيجي لا يغتفر ابدا .

جام جم ..

صحيفة جام جم تناولت بدورها موضوع العلاقات الامارتية الصهيونية على خلفية زيارة نفتالي بينيت لابو ظبي وكتبت في افتتاحيتها (الإمارات واللعب بالنار ).. ليس هناك شك في ان التباحث حول ايران شكل محورا رئيسيا في مباحثات رئيس وزراء الكيان الصهيوني مع المسؤولين الاماراتيين , فبينيت لم يأت للامارات للتباحث حول توسيع التجارة وغير ذلك لان الامارات سابقت الزمن على مدى عام في ابرام اتفاقيات في شتى المجالات مع تل ابيب . وهذا يعني ان الامارات تقوم بمهمة مزدوجة, الترويج للتطبيع وتعبيد الطريق امام تغلغل الكيان بالمنطقة، ( إن إيران لن تتردد في الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الوطنية عند شعورها بخطر التغلغل الصهيوني) وعلى الامارات ان تدرك بان للكيان الصهيوني اهداف ابعد من مجرد افتتاح سفارة بابوظبي وتسويق منتجات مستوطنات للامارات وابرام عقود تجارية معها, اهداف تشكل تهديدا لامن واستقرار بلدان المنطقة برمتها , ومن هنا لايمكن النظر لزيارة بينيت ولتوطيد الامارات لعلاقاتها مع الكيان من زاوية كون الامر شان اماراتي فحسب , فالامر يرتبط بامن المنطقة وما تقوم به الامارات لعب بالنار .

افتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( ضجيج الكيان الصهيوني مؤشر على إيجابية مفاوضات فيينا).. يبدوا واضحا ان الكيان الصهيوني يرتعد خوفا من اي مؤشر يدل على تحقيق مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي لاي تقدم ( إن الكيان الصهيوني دأب على تصعيد تهديداته ضد إيران مؤخرا ومن محاولاته جر رجل أمريكا الى مغامرة خطرة ) وهذا التحرك الصهيوني المرفق بضجة اعلامية واسعة تشكك بجدوى مفاوضات فيينا يعطي انطباع واضح بان هذه المفاوضات بدأت تاخذ مسارا يزيد من احتمال توصلها لاتفاق .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الأمور لم تتجه نحو فتنة إنتخابات بالعراق ).. الساحة العراقية تشهد مسار منطقي نحو ايجاد حل عادل وقانوني لموضوع الطعون المطروحة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية، ( إن المحكمة الفدرالية أكدت أنها ستنظر في الطعون وقالت محافل قضائية إن إحتمال وجود خلل في أجهزة الفرز مطروح) الى جانب ذلك اعلنت القوى والتحالفات التي طرحت طعون وشكاوى بشان الانتخابات انها ستوافق على اي قرار تصدره المحكمة الفدرالية بعد دراستها للطعون و التحقيق بمدى سلامة اجهزة الفرز الالكتروني الالمانية الصنع للاصوات , ويبدو ان القضاء استدعى مندوب الشركة الالمانية المصنعة لهذه الاجهزة للتحقيق . وبصورة عامة هناك مؤشرات تدعم العقلانية والعدالة في حل المشكلة الامر الذي سيجنب العراق الانزلاق في متاهات خطيرة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها متسائلة ( ما الذي يبحث عنه بينيت ؟)... الكيان الصهيوني يعتبر تقدم مفاوضات فيينا تهديدا له ويعتبر ظهور مؤشرات تقارب في العلاقات بين ايران وجاراتها العربيات بمنطقة الخليج الفارسي تهديدا له ايضا، ( إن زيارة بينيت للإمارات تزامنت مع تقدم مفاوضات فيينا وبعد أيام من زيارة مسؤول إماراتي رفيع لطهران ) الامر الذي يعكس تصاعد قلق ومخاوف تل ابيب من تبلور ارضية اكثر ايجابية لتطور وتوسع العلاقات بين ايران والبلدان العربية بالمنطقة . فاحياء الاتفاق النووي سيساهم في تعزيز ارضيات التعاون بين ايران وبلدان الجوار الخليجي بشكل كبير الامر الذي سيكون بداية لاضمحلال محاولات الكيان ايجاد مواطئ قدم له في هذه المنطقة. ومن هذا المنطلق تاتي زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للامارات كمحاولة لعرقلة مسار ازالة اجواء سوء التفاهم بين ايران وجيرانها .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن ( إستمرار المظاهرات ضد الأوضاع الإقتصادية بتركيا ) جاء فيه .. تظاهر عشرات الالاف من الاتراك في احد الميادين الرئيسية بمدينة اسطنبول التركية امس ضد الغلاء وتفاقم الفقر .. ( المتظاهرون هتفوا بشعارات ضد السياسات الإقتصادية للحكومة مطالبين بإقالة الرئيس التركي من منصبه ) وجاءت تظاهرات اسطنبول امس في خضم موجة مظاهرات تعصف منذ ايام بتركيا مع تراجع سعر صرف الليرة لمستويات قياسية مقابل العملات الاجنبية وتفاقم معدلات التضخم بشكل لم يسبق له مثيل بتركيا . وتحمل النقاباتى العمالية ونقابات المهن المخلفة بتركيا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسؤولية تفاقم الفقر في البلاد بانتهاجه لسياسات اقتصادية خاطئة ابرزها اصراره علىخفض سعر الفائدة المصرفية رغم التضخم العالي .