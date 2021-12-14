كتلة التنمية والتحرير: غير معنيين بمذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل

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لفت عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، إلى أنه "حتّى اليوم، لم تتمّ معالجة أسباب عدم انعقاد الحكومة، وهناك مبادرة تمّ طرحها، والبطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ تواصل مع الجميع لترجمتها، لكن هناك أياد خفيّة فعلت فعلها ولم تنفّذ المبادرة".

وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّه "تبيّن أنّ استقالة وزير الإعلام السّابق ​جورج قرداحي​، لم تكن هي السّبب الأساسي لزعزعة العلاقات بين ​لبنان​ والخليج، بل هناك مسار سياسي أعمق من كلامه"، مؤكّدًا "أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوّقيف الصّادرة بحقّ النّائب ​علي حسن خليل​، وما بُني على باطل هو باطل".