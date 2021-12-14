الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله تحتفي بانطلاقة حركة حماس الـ34

العالم -فلسطين

وأقامت الكتلة الإسلامية مارشال أمام قاعة الشهيد "كمال ناصر" بمشاركة عشرات الملثمين والمئات من طلاب وطالبات جامعة بيرزيت الذين رفعوا رايات الكتلة.

كما رفعوا صور قادة حركة حماس الشهداء وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، إلى جانب صور لعدد من القادة والرموز الفلسطينيين.

وعقب ذلك نظمت الكتلة مهرجانا خطابيا في حرم الجامعة بحضور طلابي واسعي.

وتحدت الكتلة الإسلامية حملات القمع والتهديد والترهيب من جانب قوات الاحتلال التي شنت خلال الأيام الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف قيادات وكوادر من حركة حماس، منهم عناصر من الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

كان العشرات من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت تلقوا بالأيام الماضية رسائل تهديد عبر أجهزتهم المحمولة تحذرهم فيها قوات الاحتلال من مغبة المشاركة بأية فعاليات تحيي ذكرى انطلاقة حماس.

وتضمنت الرسائل تهديدات باعتقال كوادر الكتلة، وتعطيل مشوارهم التعليمي، وتأخير تخرجهم من الجامعة، في حال مشاركتهم بفعاليات الانطلاقة.

وتأتي انتهاكات الاحتلال هذه ضمن مساعيه للي ذراع كوادر الكتلة الإسلامية، وثنيهم عن الاستمرار في عملهم الوطني والنقابي، ومساعدة الطلبة في مختلف الأنشطة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، وفرضت طوقا عسكريًّا على الجامعة من جميع مداخلها، واعتدت على حرس الجامعة.

وذكرت جامعة بيرزيت في بيان لها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حرمها الجامعي، واعتدت على الحرس، وقامت بالعبث والتخريب في محتويات الجامعة.

وأكدت الكتلة الإسلامية لطلبة الجامعة أن "كل ذلك لن يُثني عزيمتنا، ولن يُضعف سيرنا".

وشددت على أن الاحتلال واهن إذا راهن على كسر عزائم طلبة بيرزيت.